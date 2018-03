Roma Tre Orchestra firma la colonna sonora del nuovo film di Giordana

ROMA – Roma Tre Orchestra, con le musiche di Dario Marianelli, compositore italiano e premio Oscar nel 2007, ha inciso la colonna sonora del nuovo film di Marco Tullio Giordana ‘Nome di Donna‘, nelle sale italiane dall’8 marzo.

Nata nel 2005 dall’esigenza, fortemente avvertita, di dar vita ad una formazione musicale stabile all’interno dell’università, Roma Tre Orchestra rappresenta una delle prime e delle poche iniziative di questo tipo costituite negli atenei italiani.

“Quando e’ arrivato l’invito di Dario Marianelli a partecipare a questo progetto, ne siamo stati lusingati- hanno commentato Roberto Pujia e Valerio Vicari, presidente e direttore artistico di Roma Tre Orchestra– È la prima esperienza dell’orchestra nel mondo della musica per film e iniziare con un’opera cinematografica di un grande regista e’ un grande onore”.

Per Dario Marianelli, autore delle musiche di ‘Nome di Donna’, e’ il primo film italiano ha voluto che nel progetto fosse coinvolta un’orchestra italiana.

“Ho avuto modo di apprezzare Roma Tre Orchestra in una serata al Teatro Palladium- racconta Marianelli- durante la quale erano state eseguite alcune delle mie colonne sonore più importanti. È una bella realtà. Non mi capita spesso di suonare con orchestre gia’ formate, non lo avevo mai fatto e il risultato artistico finale e’ stato pienamente apprezzato”.

Roma Tre Orchestra

Roma Tre Orchestra e’ costituita principalmente da giovani musicisti che siano o siano stati studenti iscritti all’università degli studi Roma Tre ed elementi esterni che hanno collaborato con importanti orchestre nazionali e internazionali. In tal modo l’esperienza all’interno della Roma Tre Orchestra ha assunto, sin dall’inizio, per i più giovani la duplice funzione di palestra di formazione e di palcoscenico per la propria arte.



Direttore musicale dell’orchestra e’ stato, dalla fondazione al 2011, il maestro Pietro Mianiti e dal 2013 al 2017 il maestro Luigi Piovano.