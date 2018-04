Oltre 200 strumenti dei Linkin Park all’asta per beneficenza

ROMA – I Linkin Park mettono all’asta oltre duecento strumenti che li hanno accompagnati sul palco. Tastiere, chitarre, megafoni e altri dispositivi musicali saranno venduti a partire da domani, 4 aprile, su Reverb.com.

Una parte del ricavato andrà in beneficenza a Music for Relief, un’associazione fondata dalla band nel 2004 che fornisce assistenza a persone e comunità colpite da calamità naturali.

Tra gli oggetti messi in vendita c’è il megafono usato dai Linkin Park nel tour del 2011 e una keytar suonata nel video di What I’ve done.



Lo scorso 15 dicembre, i Linkin Park sono tornati sulla scena musicale con One More Light Live, un album composto da 16 tracce registrato dal vivo durante l’ultimo ‘One More Light World Tour’ 2017. “Vogliamo dedicare questo live a nostro fratello Chester, che ha messo tutto il suo cuore e la sua anima in One More Light”. Con queste parole la band aveva annunciato al pubblico l’arrivo del disco.

Dall’uscita dell’album però tutto tace sul fronte Linkin Park. Infatti ancora non si sa quale destino abbraccerà la band.

Un addio che ha lasciato il mondo della musica senza fiato