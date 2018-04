Il 25 aprile è la Giornata mondiale dei pinguini

ROMA – Il 25 aprile rappresenta una data fondamentale per la storia del nostro Paese, ma nel fantastico regno degli animali in questo giorno si festeggia la giornata mondiale dei pinguini.

Il WWF ci mette davanti ad una dura realtà, ricordandoci come i simpatici pinnipedi siano una specie a rischio estinzione.

I cambiamenti climatici, la perdita di habitat, di ghiaccio a causa dell’aumento della temperatura. Così come la perdita di pesce causata dalla pesca eccessiva e dall’inquinamento.

Sono questi i fattori, accelerati dal comportamento umano, che minacciano ogni giorno la sopravvivenza dei pinguini in Antartide.

Gli effetti del cambiamento climatico in Antartide

La Penisola Antartica ospita il 6 per cento dei maestosi pinguini imperatori e il 21 per cento degli Adelia.

Ma per quanto tempo?

Le conseguenze del cambiamento climatico in Antartide variano a causa della sua vastità.

Mentre in alcune aree gli effetti sono di raffreddamento, altre zone si stanno rapidamente riscaldando.

Se i suoi ghiacciai scompariranno, così sarà la sorte di molti dei suoi pinguini.

Sia l’imperatore che i pinguini di Adelia si affidano al ghiaccio marino per riprodursi e cibarsi.

Come gli orsi polari nell’Artico, è fondamentale per la loro sopravvivenza.

E mentre alcuni pinguini potrebbero essere in grado di adattarsi alla disgregazione del loro mondo ghiacciato, la maggior parte non lo farà.

Uno studio del WWF nel 2008 ha stimato che il 50% dei pinguini Imperatore e il 75% dei pinguini di Adelia potrebbe scomparire se le temperature del globo aumenteranno di 2° Celsius.

E questo può essere evitato solo se vengono intraprese azioni urgenti da parte di persone, imprese e governi in tutto il mondo.