Lanciato con successo Sentinel-3B per il monitoraggio ambientale

Sentinel-3B lanciato con successo

Tutto come da programma. Sentinel-3B è partito come previsto alle 20:05 (18:05 GMT) dal cosmodromo russo di Plesetsk.

Una volta in orbita, si unirà al suo gemello identico, Sentinel-3A, lanciato nel 2016. Insieme i due satelliti forniscono la miglior copertura e fornitura dati per il programma Copernicus. I due satelliti radar Sentinel-1 e due satelliti ottici Sentinel-2 operano in una modalità simile.

L’ESA sta sviluppando sei famiglie di missioni satellitari Sentinel specificamente progettate per le esigenze operative del programma Copernicus. Le Sentinelle forniscono immagini radar e ottiche ad alta risoluzione del nostro pianeta.

La Grande famiglia Sentinel

Sentinel-1 è una missione radar in orbita polare, in grado di operare giorno e notte in ogni condizione atmosferica, per servizi di osservazione su terra e mare. Sentinel-1A è stato lanciato nel 2014 e Sentinel-1B il 25 aprile 2016.

Sentinel-2 è una missione ottica multi spettrale in orbita polare per il monitoraggio in alta risoluzione del territorio. Fornisce immagini della copertura vegetale, del suolo e dell’acqua, nonché informazioni in caso di emergenze. Sentinel-2A è stato lanciato il 23 giugno 2015 e Sentinel-2B il 7 marzo 2017.

Sentinel-3 è una missione multi-strumentale in orbita polare per la misurazione di variabili come la topografia della superficie del mare, la temperatura del mare e del suolo con alta precisione e affidabilità. Sentinel-3A è stato lanciato il 16 febbraio 2016.

Sentinel-4 è un payload che sarà imbarcato su un satellite geostazionario Meteosat di Terza Generazione Sounder (MTG-S). Sentinel-4 è dedicato al monitoraggio atmosferico.

Sentinel-5 è un payload che sarà imbarcato su un satellite MetOp di Seconda Generazione, conosciuto anche come Post-ePS. Sentinel-5 sarà dedicato al monitoraggio dell’atmosfera.

Sentinel-5 Precursor è una missione per il monitoraggio dell’atmosfera. Il satellite è stato lanciato il 13 ottobre 2017.

Sentinel-6 è una missione che fornirà informazioni accurate per la misurazione della superficie del mare, per studi oceanografici e sul clima.

Sentinel-3B è il settimo satellite della serie Sentinel ad essere lanciato per il programma Copernicus. Ciascuna missione è dotata di tecnologia all’avanguardia per consegnare il flusso di dati ed immagini complementari che sono centrali a questo programma esclusivo di monitoraggio ambientale.

Gli strumenti italiani a bordo di Sentine-3B

A bordo di Sentinel-3B ci sono strumenti all’avanguardia: un altimetro combinato con un radiometro a microonde per la topografia di superficie, uno strumento ottico per la rilevazione del colore degli oceani, dei laghi e dei fiumi, e un radiometro realizzato da Leonardo a Campi Bisenzio-Firenze per la misurazione della temperatura superficiale di terre e mari.

Italiano è il radiometro SLSTR, acronimo di Sea and Land Surface Temperature Radiometer, sviluppato da Leonardo che “fornirà un prezioso supporto alla meteorologia e alla climatologia garantendo un monitoraggio costante negli anni dell’andamento della temperatura del globo terrestre” evidenzia il colosso aerospaziale.

Infine, la controllata di Leonardo Telespazio coordina l’attività dei centri di processamento a terra dell’intera missione Sentinel-3, gestendo da remoto tutte le operazioni che consentono agli utenti di accedere, entro 3 ore dall’acquisizione dei dati da Sentinel-3A e Sentinel-3B, alle informazioni e alle applicazioni che questi satelliti rendono disponibili. Telespazio inoltre ha la responsabilità della gestione end-to end della manutenzione e dell’evoluzione del sistema di processamento dati a terra per conto dell’Esa.

Il lavoro di Sentinel-3B

Sentinel-5P è unico nel suo genere all’interno della costellazione Copernicus in quanto è una missione a singolo satellite, ma la sua fascia di acquisizione estremamente ampia copre tutta la Terra ogni 24 ore.

Con a bordo una serie di strumenti all’avanguardia, Sentinel-3 è senza dubbio il satellite più complesso delle missioni Sentinel – offrendo un quadro più ampio per Copernicus.

Concentrandosi sugli oceani della Terra, Sentinel-3 misura temperatura, colore e altezza del livello della superficie del mare nonché lo spessore del ghiaccio marino. Tali misurazioni sono utilizzate, per esempio, per monitorare i cambiamenti del livello del mare, l’inquinamento marino e la produttività biologica.

Sulla terraferma, questa missione innovativa fornisce informazioni per monitorare gli incendi boschivi, mappare il modo in cui la terra viene utilizzata, osservare lo stato della vegetazione e misurare i livelli di fiumi e laghi – completando le misurazioni in alta risoluzione della missione gemella Sentinel-2.

La missione è il risultato di una stretta collaborazione tra ESA, Commissione Europea, EUMETSAT, agenzia spaziale francese CNES, Industria, fornitori di servizi ed utenti dati. I satelliti sono stati progettati e costruiti da un consorzio di circa 100 aziende sotto la guida di Thales Alenia Space Francia.