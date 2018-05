La storia di Picasso, il cane sfortunato picchiato e gettato in strada

ROMA – E’ in cerca di una casa e di un po’ di amore Picasso.

Un cane sfortunato, che in 8 anni di vita non ha mai conosciuto l’affetto e il calore umano.

La sua storia la racconta l’associazione La Colombina Onlus, con un accorato appello per trovargli una famiglia.



La storia di Picasso

Il suo padrone era un cacciatore.

Picasso è stato preso per uno scopo ben preciso, dunque, che spesso non sapeva portare a termine.

Ogni volta che sbagliava veniva picchiato. Così forte che ancora oggi molte fratture saldate male in tutto il corpo e il muso rimasto storto da un osso che non si è più raddrizzato.

Ha perso anche mezzo orecchio durante una battuta di caccia.

Quando invecchiato, magro e stanco non poteva più soddisfare le aspettative del suo padrone è stato buttato in strada, come un oggetto.

Picasso è stato salvato dalla strada, ma passa le sue giornate chiuso in un box, da solo, in attesa di una casa. E di amore.