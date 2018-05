Samsung presenta Galaxy A6 e A6+, tecnologia sempre più avanzata

ROMA – Novità sempre più tech in casa Samsung. L’azienda ha annunciato i nuovi Galaxy A6 e A6+: smartphone che uniscono praticità ed eleganza.

“In Samsung ci impegniamo per offrire ai clienti le migliori esperienze, rispondendo al tempo stesso alle loro esigenze in quanto a praticità”, ha dichiarato Junho Park, Vice President della divisione Global Product Planning, Mobile Communications di Samsung Electronics. “I nuovi Galaxy A6 e A6+ sfruttano al meglio la grande esperienza di Samsung nel campo degli smartphone per unire la comodità nelle attività di tutti i giorni con una fotocamera straordinaria, che consente di catturare, personalizzare e condividere i momenti da ricordare e di esprimersi in modo unico”.