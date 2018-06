“Batteria gate”, Apple rimborsa 60 euro a chi ha sostituito quella del proprio iPhone

ROMA – Apple rimborserà, con un credito di 60 euro, tutti i clienti che hanno sostituito la batteria del proprio iPhone nel 2017. Cupertino non ci sta proprio a passare come azienda capace di truffare i propri affezionati. Nel “batteria gate”, così, ha scontato la sostituzione fissando il prezzo a 29 euro. Oggi fa di più, per chi aveva già effettuato il cambio prima del 1° gennaio.

“Apple – si legge sul sito ufficiale – offre un credito di 60€ ai clienti che hanno effettuato una sostituzione a pagamento della batteria di iPhone 6 o modelli successivi fuori garanzia tra il 1° gennaio 2017 e il 28 dicembre 2017. Sono idonee le sostituzioni della batteria completate presso un Apple Store, un centro riparazioni Apple o un Centro Assistenza Autorizzato Apple”.

Come ricevere il rimborso

I clienti in questione riceveranno una mail direttamente da Apple, dove si troveranno le istruzioni su come ottenere il credito. L’operazione avrà durata dal 23 maggio scorso al 27 luglio 2018. In caso di mancata ricezione entro il 1° agosto basta contattare Apple, entro il 31 dicembre 2018, per ottenere il rimborso.