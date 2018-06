LOWLOW tra malessere e provocazioni, il rapper racconta Il bambino soldato

ROMA – Più carico che mai per raccontare la sua storia. LOWLOW è tornato sulle scene musicali con Il bambino soldato, secondo disco del rapper romano prodotto da Big Fish. Diregiovani l’ha incontrato alla data zero del suo instore tour. Location la Mondadori di via Tuscolana a Roma.

In questo nuovo lavoro LOWLOW, al secolo Giulio Elia Sabatello, torna a scandagliare le zone più complesse e oscure dell’animo delle nuove generazioni focalizzandosi sul suo mondo interiore con storie autobiografiche che raccontano le tante sfaccettature dell’artista e della persona, compreso il malessere con cui convive da sempre. Tutto senza tralasciare l’ironia, le provocazioni e il linguaggio diretto tipico del rap. Il risultato sono dieci tracce, una più personale dell’altra. Da Pillole – il primo singolo estratto – a Bipolare, passando per la title track, LOWLOW dà tutto se stesso. Ecco la nostra intervista.



L’instore tour

LOWLOW continua a girare l’Italia in lungo e in largo per presentare ai fan Il bambino soldato. L’estate, però, riserverà ai fedelissimi anche qualche dj set e poi un tour: il primo del rapper. Ecco dove incontrare LOWLOW:

11/06/2018: MARCIANISE (CE) @ C.C. CAMPANIA

12/06/2018: REGGIO CALABRIA C.C. PORTO BOLARO

13/06/2018: FOGGIA

14/06/2018: ANDRIA

15/06/2018 COLONNELLA @ C.C. VAL VIBRATA TERAMO

16/06/2018 BOLOGNA + PADOVA

17/06/2018 MODENA @ VICTORIA CINEMA

18/06/2018 GENOVA + MASSA

19/06/2018 TORINO + MONCALIERI @ c.c. ENTERTAINMENT CENTER 45° NORD

20/06/2018 FIRENZE @ VIA DE GINORI

21/06/2018 MARGHERA @ c.c. NAVE DE VERO

22/06/2018 MILANO @ DUOMO

23/06/2018 CASTELSARDO (SS)

24/06/2018 ALGHERO

25/06/2018 PALERMO @ C.C. FORUM