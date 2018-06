Russia2018, il Giappone batte la Colombia e i tifosi puliscono lo stadio – VIDEO

ROMA – Una vittoria storica per il Giappone contro la Colombia ai Mondiali di Russia 2018.

La nazionale nipponica, guidata dal ct Akira Nishino, batte 2 a 1 gli uomini di José Pekerman, portandosi a casa un risultato insperato.

Il Giappone diventa così il primo Paese asiatico a battere un team sudamericano in una Coppa del Mondo.

Una rivincita contro la Columbia che ha battuto la nazionale del sol levante per 4-1 nelle fasi a gironi nel 2014.

Ma ancora più sorprendente la reazione dei tifosi che, dopo aver esultato con euforia per i Blue Samurai, hanno festeggiato in grande stile riordinando gli spalti proprio come avevano fatto durante la Coppa del Mondo in Brasile quattro anni fa.

Japanese fans clean up stadium after Columbia loses 1-2 to Japan in World Cup 2018 https://t.co/4MsPCdCsaD pic.twitter.com/vx9eAXQ2AC — Mothership.sg (@MothershipSG) 19 giugno 2018