Marte: da CaSSIS spettacolari crateri e tramonti grazie al Made in Italy dello spazio

Le immagini inedite scattate dallo strumento Cassis, Colour and Stereo Surface Imaging System, sono state svelate nel corso di un workshop organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana mostrano il pianeta rosso in una veste totalmente nuova ed inaugurano l’iniziativa di rilascio di un’immagine inedita a settimana. Grazie alle foto scattate da Cassis si potranno ricreare immagini tridimensionali che saranno utili per una analisi morfologica della superficie marziana.

Cassis è una camera realizzata per acquisire immagini ad alta risoluzione di Marte ed è uno degli strumenti di bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) della missione Esa Exomars 2016, in orbita intorno al pianeta rosso dall’ottobre di due anni fa.

Il progetto è stato coordinato da Nicolas Thomas dell’Università di Berna in Svizzera, Cassis è un progetto internazionale realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’industria italiana, in particolare Leonardo che ha fornito il cuore optronico. Responsabile nazionale del programma è Gabriele Cremonese dell’Istituto nazionale di Astrofisica di Padova.