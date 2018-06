ASTEROID DAY 2018 – seconda parte

Esiste davvero un pericolo asteroidi?

Abbiamo una buona conoscenza della popolazione asteroidale soprattutto se ci limitiamo a considerare gli asteroidi più grandi. Più un asteroide è grande, più è luminoso, più è facile da scoprire, noi abbiamo finora scoperto una buonissima parte degli asteroidi più grandi di un chilometro che poi sono quelli che in caso di collisione rappresenterebbero un problema.

Quando vediamo in cielo una meteora stiamo osservando un asteroide che l’atmosfera sta distruggendo. Proprio ai primi di giugno un asteroide chiamato 2018 LA, scoperto pochissime ore prima, è entrato in atmosfera, all’altezza del Sudafrica.

Ad oggi non abbiamo evidenze che ci possano far ritenere possibile l’impatto di un asteroide di dimensioni tali da poter provocare una catastrofe sulla Terra, ma potremmo scoprire questa notte una meteora che potrebbe impattare con la nostra atmosfera come è successo a Celjabinsk in Russia, quando il 15 febbraio del 2013 un asteroide di circa 15 metri di diametro è stato avvistato nella regione a sud degli Urali, in Russia, alle 9.13 locali.

E’ una conoscenza che si perfeziona mentre stiamo parlando.