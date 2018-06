ASTEROID DAY 2018: EVENTI Lista completa www.AsteroidDay.org

Un campione di eventi locali e proiezioni (consultare il sito per una lista completa):

● Regione di Songwe, Tanzania, Lt. Chiku Chiku Gallawa esporrà il meteorite di Mbozi, il sesto più grande del mondo; sono attesi 40.000 partecipanti.

● Il National Space Centre, Leicester, UK ha creato Space Lates, con proiezioni in planetario, esperienze e demo di Virtual Reality.

● Osservatorio Copernico, Rimini, Italia: nel parco dell’Osservatorio verrà allestita una mostra di meteoriti da collezioni internazionali e verranno anche installati un planetario gonfiabile e telescopi per ammirare stelle e pianeti.

● ESO Supernova Planetarium & Visitor Centre, Munich (30 June)

● Perot Museum of Nature and Science, Dallas, TX ● Museum of Modern Art, New York: showcasing new Stellina Telescope

● Il National Air and Space Museum, Washington, DC, ospiterà l’astronauta Tom Jones (US), esperto di Asteroid Day, con speciali presentazioni ed exhibit.

● AIAA Planetary Planetary Defense and Asteroid Exploration Conference, Los Angeles,CA

● Il Kennedy Space Center, Titusville, FL, USA ospiterà l’astronauta NASA Nicole Stott con speciali attività e presentazioni per il pubblico.

● Discovery Channel, che è stato un impotante media partner di Asteroid Day, producendo degli speciali sugli asteroidi, mostrerà una presentazione sulla Virtual Reality e altri film attraverso i suoi canali in tutto il mondo.

● Scientists Rock, una serie in sette episodi sugli asteroidi, può essere vista tramite il sito di Asteroid Day. La serie è narrata dal celebre astrofisico Neil deGrasse Tyson, con interviste all’astronomo reale inglese Lord Martin Rees, al Dr. Brian May, a Peter Gabriel, contributi di astronauti ed esperti sugli asteroidi.

About Asteroid Day Asteroid Day è stato co-fondato nel 2014 dal Dr. Brian May, astrofisico e chitarrista della celebre rock band dei Queen; da Danica Remy, Presidente di B612; da Rusty Schweickart, astronauta Apollo; dal regista tedesco Grig Richters. Asteroid Day si tiene il 30 giugno di ogni anno in corrispondenza del più importante impatto asteroidale della storia recente, l’evento di Tunguska, che devastò 2.000 km2 di foresta. Nel 2016 le Nazioni Unite hanno dichiarato l’Asteroid Day giornata globale di educazione per promuovere consapevolezza sul tema degli asteroidi. I maggiori sponsor di Asteroid Day comprendono il Governo del Lussemburgo, B612, Broadcasting Centre Europe (BCE), SES e Tomorrow Street, una joint venture tra Vodaphone e Technoport. Asteroid Day è un programma di Asteroid Foundation, un’organizzazione no-profit basata in Lussemburgo.

Eventi principali per l’Asteroid Day Italia

• 29 giugno – 1 luglio 2018 – “Asteroid Day Italia“, a cura dell’Osservatorio Astronomico “N. Copernico” (RN).

• 30 giugno 2018 – “Asteroid Day Italia“, a cura Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese – Osservatorio astronomico Pian dei Termini

• 30 giugno 2018 – “Asteroid Day Italia” a cura di Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario

• 30 giugno 2018 – “Asteroid Day Italia” a cura del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria

• 30 giugno 2018 – “Asteroid Day Italia” a cura dell’Osservatorio Astronomico di Gorga

• 30 giugno 2018 – “Asteroid Day Italia” a cura dell’Associazione Romana Astrofili

• 30 giugno 2018 – “Asteroid Day Italia” a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia