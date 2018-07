Oltre il bacio c’è di più…

«L’homo sapiens è l’unica specie animale che si scambia baci». Così recita Wikipedia, bibbia del web. Ma l’onniscente enciclopedia internettiana non ci dice cosa accade quando «le labbra della persona baciante aspirano leggermente dell’aria creando il tipico rumore dello “schiocco”. Di cose ne accadono eccome baciandosi, con e senza lo schiocco, o appassionatamente come accade agli innamorati e non solo. L’elenco ne riporta almeno sedici, lo dicono studi scientifici recentemente pubblicati e serissimi: dal movimento dei muscoli facciali al pericoloso innalzamento della pressione. Baciando l’amato/amata accade di tutto.

Baciarsi è uno degli atti più intimi e profondi che si può scambiare con un’altra persona.

Non sarà molto romantico ma si sa: quando si bacia appassionatamente qualcuno, non è solo amore quello che viene scambiato.

Insieme a saliva, batteri e muco, il partner passa anche parte del suo DNA, che resta nella bocca della sua dolce metà per almeno un’ora: è quanto emerge da una ricerca condotta dagli scienziati dell’Università Comenius di Bratislava (Slovacchia).

I ricercatori hanno reclutato 12 coppie disposte a baciarsi appassionatamente per un paio di minuti. A bacio concluso, a tutte le donne sono stati prelevati campioni di saliva a a distanza di 5, 10, 30 e 60 minuti. Poiché il metodo utilizzato era basato sull’identificazione del cromosoma Y, era possibile individuare soltanto il DNA maschile nella saliva delle donne.

I risultati hanno dimostrato che il DNA del partner rimane nella saliva della compagna per almeno un’ora, e forse più a lungo. Una scoperta importante in caso di abuso: tramite il DNA conservato nella saliva, in futuro sarà forse possibile identificare gli autori delle aggressioni. Il team proseguirà le ricerche per capire se le tracce genetiche maschili rimangano nella saliva per più di un’ora, e se sia possibile identificarle anche nella saliva di persone decedute.

Purtroppo, anche un semplice “bacio profondo” (ovvero prolungato e/o con la lingua) può essere foriero di malattie sessualmente trasmissibili.

I non giovanissimi, ricorderanno lo scalpore dato da un bacio pubblicizzato per le campagne anti AIDS fra un sanitario ed un HIV positivo.

Da allora passi avanti sono stati fatti e ad oggi si sa, al contrario di allora, che il virus HIV ed i suoi anticorpi sono reperibili nella saliva, tant’è che sono attualmente disponibili test HIV rapidi sulla saliva.

Ad ogni modo le patologie ad oggi contraibili con un bacio profondo sono molteplici ma l’HIV e’ certamente l’ultima di esse, limitando verosimilmente alla teoria la possibilità di infezione.

Altre patologie invece sono percentualmente possibili solo in caso di lesioni attive nel cavo orale del partner infettante, le più frequenti sono: la sifilide, la gonorrea, l’herpes simplex, i condilomi (Human Papilloma Virus), la mononucleosi (Epestein Barr Virus).

Questo vuol dire che per essere trasmissibili, queste malattie debbono essere presenti allo stato attivo nel soggetto infettante e solo nel cavo orale.

La scelta da fare per tutelare la salute è quella di stare attenti alla scelta del partner: il grado di rischio cambia molto anche a seconda dello stato di salute del partner.

Lo sapevi che…

Ogni bacio muove 29 muscoli facciali. Ottimo per prevenire il formarsi delle rughe.

Un rapido bacio fa cosumare 2-3 calorie.

Un bacio di un minuto e mezzo alza la pressione, aumenata gli ormoni nel sangue e riduce la vita di un minuto.

I Francesi definiscono il bacio prolungato «l’unione di anime», usando labbra e lingua.

Dubbi e domande…



