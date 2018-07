The Kolors feat J-Ax sono “Come le Onde”

COME LE ONDE – TESTO

lo sai di noi nessuno sospetta

la nostra storia brucerà in fretta

ti vedo nei locali coincidenze astrali

ti ho amato che tu sia

maledetta

sai che siamo solo sospesi

che un bacio non misura due pesi

amore un manicomio abbiamo il monopolio

quanto valgono i giorni già spesi

e così te ne vai per un anno in un’altra cittò

è chiaro il fatto che non ci rimane più tempo ma questa sera

ci stiamo ancora addosso

e la tua pelle è come le luci di casa

e te lo riconosco

non te l’ho mai nascosto

facciamo come le onde

via lontano e poi ritorniamo

questa vita è folle

come un bacio mentre litighiamo

voglio fare un ponte

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta

facciamo come le onde

facciamo come le onde

facciamo come le 0nde

sono un mago della danza e merito dei drink

se non la faccio bere ho paura che mi lascia

fare l’amore in spiaggia va bene per i film

ma nella vita vera la sabbia ti graffia

facciamo gara a letto è una favola di sport

cavalco le tue curve con la tavola da surf

si può gridare tanto sono tutti al mare

con le pinne il fucile e le occhiaie

con te non vado a Mykonos

lontano dall’oceano ma sono pacifico

mi godo il panorama che ho di fronte

su e giù tutta la notte

facciamo come le onde

e così te ne vai per un anno in un’altra cittò

è chiaro il fatto che non ci rimane più tempo ma questa sera

ci stiamo ancora addosso

e la tua pelle è come le luci di casa

e te lo riconosco

non te l’ho mai nascosto

facciamo come le onde

via lontano e poi ritorniamo

questa vita è folle

come un bacio mentre litighiamo

voglio fare un ponte

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta

facciamo come le onde

facciamo cme le onde

facciamo c0me le onde

e così te ne vai però io ti cerco ancora

stanotte mi esplode la testa

da domani solo Coca Cola

facciamo come le onde

via lontano e poi ritorniamo

questa vita è folle

come un bacio mentre litighiamo

voglio fare un ponte

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta

facciamo come le onde

facciamo c0me le onde

facciamo come le onde