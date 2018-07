Emis Killa ospite della terza puntata di Dimmidite

ROMA – Emis Killa è l’ospite musicale della terza puntata di “Dimmidite”, format originale prodotto da Anele e in onda su Rai1 ogni martedì in seconda serata, nel quale il cantautore Niccolò Agliardi raccoglie in giro per l’Italia storie esemplari di persone comuni e le trasforma in canzoni con l’aiuto della sua band e di alcuni amici del panorama musicale italiano. Nella puntata di martedì 10 luglio a diventare una canzone è una bellissima storia di coraggio, quella che vede come protagonista il Sergente Andrea Adorno di Catania.