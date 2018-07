E’ davvero la persona giusta? Quali sono i segnali

Ci si incontra, ci si piace, i primi appuntamenti, i primi battiti, tutto è come si era immaginato, sembra di vivere una favola personale e il mondo esterno appare più bello del solito… ma come si fa a capire che questa volta è quella giusta? Che non finirà e che davvero si è incontrata la persona giusta?

Effettivamente non esistono ricette per capire se si è di fronte al grande amore ma forse esistono dei piccoli segnali che possono aiutare a riflettere, segnali diversi tra maschi e femmine.

Per i maschi ad esempio è molto importante il canale visivo perciò anzitutto deve esserci un attrazione nei confronti della partner, ed ancora per gli uomini è importante che la propria donna li accetti e supporti, vogliono sentirsi liberi di essere se stessi.

E’ necessario che la donna sappia divertirsi e ridere insieme a loro, inoltre, hanno bisogno di sentirsi liberi in alcuni momenti e di mantenere i propri spazi.

Per la donna, invece, l’uomo giusto deve farla sentire desiderata e amata, lasciarle la propria libertà ed indipendenza ma allo stesso tempo farla sentire al sicuro. Ascoltarla e saper condividere i suoi interessi e le sue scelte. Per le donne è molto importante, inoltre, imparare a seguire il proprio istinto che in fatto di amore spesso non sbaglia e può essere un segnale da seguire.

Per entrambi è necessario ascoltare il proprio cuore ed i sentimenti più profondi nascosti spesso sotto le paure e dubbi di cui gli amori passati hanno lasciato traccia. Ancora è significativo il sentirsi serene, sapersi lasciar andare, questa volta a differenza delle precedenti, per le donne e il sentirsi molto coinvolti per gli uomini.

Infine sia per i maschi che per le femmine conta la voglia di progettare insieme e di fare cose che fino a quel momento avevano sempre fatto paura.

Se il vostro partner rientra tra le caratteristiche qui scritte può essere che sia la vostra persona giusta, in ogni caso è importante dare fiducia alla persona che si ha accanto ed imparare ad accettare i suoi difetti.

E poi come dice un vecchio detto: “Se son rose”….

Lo sapevi che….

Si comunica molto di più con il linguaggio del corpo che con quello verbale, soprattutto in amore, quando non siamo sicuri dei nostri sentimenti e di quelli del partner è importante prestare attenzione ai segnali del corpo: come ci si muove, ci si tocca, può dare molte informazioni!

Nel simposio di Platone si trova il mito degli androgini. Secondo questo mito all’origine gli uomini non erano divisi per genere, erano uniti e quindi potenti, per questo gli dei per renderli più deboli li hanno divisi in due parti, un uomo e una donna e da allora ognuno è alla ricerca della propria metà.

