Spazio e musica: la playlist in attesa dell’eclissi totale di Luna più lunga del secolo

Più di mezzo secolo fa le due più grandi potenze mondiali, Unione Sovietica e Stati Uniti, puntavano sul nostro satellite come necessario traguardo da raggiungere con mezzi robotici ed equipaggi umani per affermare la propria superiorità scientifica e tecnologica, mentre le persone comuni potevano sognare con le gesta dei nuovi eroi dell’immaginario collettivo, gli astronauti.

Alla fine a raggiungere il nostro satellite con equipaggi umani furono solo gli statunitensi. Il primo memorabile passo, impresso nella mente di uomini e donne di qualsiasi epoca, fu quello di Neil Armostrong a bordo della missione Apollo 11 con Buzz Aldrin e Michael Collins. Era il 20 luglio del 1969: alla Casa Bianca sedeva Richard Nixon, in Italia era in carica il Governo Rumor e nelle radio spopolavano Battisti, Morandi e De Andrè.

I televisori in casa erano l’oggetto del desiderio di milioni di italiani, che si riunirono nei bar o nelle case dei più abbienti per seguire la diretta Rai dello storico momento del primo allunaggio. Gli astronauti dell’Apollo 11 lasciarono sulla Luna il messaggio “Qui uomini dal pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna – Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutta l’umanità”. Un messaggio carico di speranza.

In totale furono dodici gli astronauti a toccare il suolo lunare, grazie a sei missioni Apollo (11, 12, 14, 15, 16 e 17). In una manciata di anni, dal 1969 al 1972, la Luna divenne la meta prediletta dei viaggi spaziali. Dopo il fallimento della missione Apollo 13, però, qualcosa cambiò. L’incidente che impedì l’allunaggio e un contemporaneo calo dell’interesse nell’opinione pubblica contribuirono alla scelta di tagliare i finanziamenti e le missioni Apollo si fermarono al numero 17, cancellate le tre missioni successive previste. PER APPROFONDIRE: Ritorno alla Luna, primo amore dell’esplorazione spaziale