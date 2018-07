Beyoncé VS Alberto Angela per una notte al Colosseo

ROMA – Beyoncé VS Alberto Angela. Lo scontro che non ti aspetti. La popstar si sarebbe “scontrata”, seppur non direttamente, con il divulgatore scientifico per una notte al Colosseo.

Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, Miss Knowles vorrebbe il monumento come set del suo prossimo video. Dopo il Louvre dove la cantante ha girato, insieme al marito Jay-Z APES∗∗T, ora l’obiettivo è proprio il parco archeologico.

La prima richiesta sarebbe stata inoltrata al Ministero dei Beni Culturali a ridosso dei concerti italiani di Milano e Roma. I Carters avrebbero voluto girare il nuovo video nella notte di sabato 7 luglio. Le tempistiche, però, non avrebbero consentito l’operazione top secret. In più, quella sera la location sarebbe stata occupata da Alberto Angela.

La questione non sarebbe, però, archiviata. Il Ministero non avrebbe chiuso ai signori Carter che hanno rilanciato l’offerta. “Non ripudiamo la richiesta”, hanno fatto sapere. Un ritorno della coppia in Italia, quindi, non è escluso.