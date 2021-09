Beyoncé in vacanza a Capri saluta la folla e sfoggia un perfetto italiano

Se alla prova d’italiano Cristiano Ronaldo ha deluso ogni aspettativa è Beyoncé a risollevare il morale di tutto il Paese. La popstar sta trascorrendo qualche giorno a Capri, in compagnia del marito Jay-Z. Un perfetto getaway per staccare la spina e festeggiare il traguardo dei 40 anni arrivato lo scorso 4 settembre (QUI la nostra playlist per celebrare Queen B). È così che, acclamata dalla folla, Bey saluta tutti: “Bye, grazie”. La pronuncia lascia estasiati i presenti.

Ecco il video prova che sta circolando sui social.

In altre immagini i coniugi Carter si ritrovano a largo a godersi le bellezze marine di Capri. D’altronde la coppia ama l’Italia e – quando possibile – torna sempre per godersi i paesaggi nostrani.