Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Due film da non perdere!

Skyscraper

Sinossi: Will Sayer, un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI e veterano americano di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli.

Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio in fiamme.

Scheda tecnica: ‘Skyscraper‘ regia di Rawson Marshall Thurber; cast artistico: Dwayne Johnson, Neve Campbell e Pablo Schreiber; genere: azione; distribuzione: Universal Pictures; durata: 102 minuti.





