Skyscraper, Dwayne Johnson “super uomo” nella pellicola dal 19 luglio al cinema

ROMA – Adrenalina allo stato puro, qualche scena surreale e un protagonista più in forma che mai. Sono questi gli ingredienti di Skyscraper, il film che vede Dwayne Johnson fare quello che gli riesce meglio: affrontare un pericolo dopo l’altro senza battere ciglio.

Skyscraper racconta del sogno proibito dell’uomo di poter arrivare a toccare il cielo con un dito. Letteralmente. Una presunzione che è espressa nei grattacieli sparsi in tutto il mondo. È, però, ad Hong Kong che il sogno si trasforma in una missione “Titanic”: un palazzo di oltre duecento piani incrollabile, indistruttibile. Ovviamente, come per transatlantico, l’infallibilità è un’utopia e crolla pezzo dopo pezzo quando un gruppo di terroristi decide di distruggerlo con il fuoco. L’obiettivo quello di carpire informazioni top secret da chi quel palazzo da sogno lo ha costruito.

Will Sawyer – il personaggio di Johnson – verrà inizialmente incolpato del crimine ma non sarà di certo la polizia a fermarlo. In pericolo c’è la sua famiglia. Per loro farà di tutto. Anche trasformarsi in una specie di Spiderman e attraversare il grattacielo dall’esterno o saltare da una parte all’altra di esso senza cadere nel vuoto. Niente di troppo realistico. The Rock fa la parte del “superuomo”, senza mai perdere il lato umano del personaggio. La trama, insomma, è quella tipica da action movie.