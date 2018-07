Robert De Niro accanto a Joaquin Phoenix nel film sul Joker, al via le trattative

ROMA – Alla veneranda età di 74 anni, Robert De Niro potrebbe essere a pochi passi dal partecipare a un film della DC Comics. L’attore sarebbe in trattative per affiancare Joaquin Phoenix nel film sul Joker.

La pellicola – diretta e scritta (insieme a Scott Silver) da Todd Philips – presenterà la nemesi di Batman in maniera più oscura rispetto al passato. De Niro, in caso positivo, interpreterebbe il presentatore di un talk show, in qualche modo, strumentale all’origine del Joker. Sulla trama è tutto top secret, unica cosa certa dovrebbe essere l’ambientazione: agli inizi degli Anni 80. Il film, in ogni caso, dovrebbe approfondire il dramma dietro la storia del Joker, più che il suo lato violento. Sarà, piuttosto, “l’esplorazione di un uomo deluso dalla società”.

Le riprese dovrebbero iniziare a settembre. In America, l’uscita al cinema del film è fissata, invece, per il 4 ottobre 2019.