Fortnite Battle Royale Season 5: guida alle sfide della settimana 3

Spara a un piattello in luoghi diversi: ecco la sfida più particolare di sempre! Come da titolo, dovrete sparare ai piattelli in 5 luoghi diversi. Andate nelle zone contrassegnate in questa mappa e cercate le “macchine del tiro al piattello”, azionatele e iniziate a sparare. È consigliabile affrontare questa sfida in team, così che un vostro amico possa azionare la macchina al vostro posto, così che voi possiate sparare in tutta tranquillità. Ricompensa: 5 stelle.