Come proteggere gli animali dal caldo

– Garantire sempre ai nostri amici animali un luogo ombreggiato e ventilato, acqua fresca sempre a disposizione.

– Non lasciare mai un animale dentro l’auto in sosta, neppure per pochi minuti e con i finestrini aperti. In breve tempo la temperatura alto può provocarne la morte per colpo di calore, specie per le razze brachicefale come boxer, carlino o bulldog.

– Evitare le passeggiate nelle ore più calde della giornata e non sottoporli a sforzi fisici. Proteggere le zone prive di pelo, come naso e orecchie, con una crema solare.

– Bagnare le zampe e la testa dell’animale e durante la passeggiata portare sempre con sé una bottiglietta di acqua.

– Proteggerli dai parassiti e fare attenzione poiché alcuni prodotti per cani possono essere letali per i gatti. Per i cani è fondamentale prevenire le punture dei flebotomi, noti anche come Pappataci, piccoli insetti simili alle zanzare, che possono trasmettere la leishmaniosi.

Per tutti i consigli su una estate a quattro zampe perfetta, leggi la guida di LAV!