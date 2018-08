La truffa dei telefoni sulla copia di Repubblica

La Repubblica apre con una notizia di tecnologia. Nessun accenno alla nave Diciotti, alle denunce di Salvini o all’attacco al Papa da parte dell’ex nunzio monsignor Viganò, una pagina intera dedicata alla segnalazione di un lettore che ha scoperto “il sito segreto” della Samsung in cui è possibile accaparrarsi l’ultimo modello, S9, a solo 1 euro.

In realtà, guardando con attenzione, si scopre che non siamo sulla pagina online del quotidiano fondato da Scalfari nel 1976, ma solo su una copia ben fatta che riporta l’indirizzo notizieurgenti.com. E allora la domanda sorge spontanea: un pesce d’aprile in clamoroso ritardo o un tentativo di truffa? Per trovare la risposta bisogna continuare a leggere.

Il fantomatico lettore Sebastiano, infatti, oltre a scoprire il sito segreto ci offre gentilmente anche l’iter per riuscire ad accaparrarsi l’ultimo ritrovato in casa Samsung per solo un euro. Basterà infatti andare sul sito della campagna, inserisci i tuoi dati personali, paga 1 euro, una volta pagato basterà rispondere alla telefonata di Ups per pianificare i tempi di consegna.

Tra tutti questi fake c’è solo una certezza: mai visto un metodo così ingegnoso per rubare 1 euro.