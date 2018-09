Grey’s Anatomy 15, scoppia la passione tra Meredith e Andrew DeLuca

ROMA – Non sarà la stagione dell’amore per Meredith Grey ma, di certo, sarà quella della passione. A lasciarlo intuire è il teaser trailer che anticipa la quindicesima stagione di Grey’s Anatomy, sul piccolo schermo (americano) dal 27 settembre con un episodio di due ore.

Trenta secondi. Questo dovrà bastare, momentaneamente, ai fan del medical drama. Ritroviamo così, per pochi attimi, la dottoressa Grey tra le braccia di DeLuca, interpretato dall’italianissimo Giacomo Gianniotti.

QUI l’intervista all’attore.

I due non avevano mai incrociato i loro destini, se non durante il matrimonio di Alex e Jo. Tutto “merito” di una buona dose di alcol che ha fatto scoccare l’inaspettato bacio tra la vedova di Derek e l’ex di Maggie. Un avvicinamento che era sembrato un momento da dimenticare ma che, invece, sembrerebbe aprire a nuovi sviluppi. Finisce, così, per Meredith, il tempo del lutto e della negazione. Come nelle stagioni iniziali, ci sarà molto più spazio per il divertimento e la spensieratezza.

Meno spensieratezza, per alcuni personaggi, la porterà la gravidanza di Teddy: un fulmine a ciel sereno nella storia tormentata di Owen e Amelia.

Due nuovi dottori

Una ventata di novità sarà portata dalle due new entry: Chris Carmack e Alex Landi. Il primo si presenta come il “dio dell’ortopedia”, un personaggio che – promette Krista Vernoff – ricorderà molto il percorso e l’ironia di Alex. Di Landi, si sa, che interpreterà il primo chirurgo (Nico Kim) gay della serie.