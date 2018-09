Purina Friskies dona 1 milione di pasti agli animali in attesa di adozione

Come ogni anno, settembre è un mese critico per i rifugi di tutta Italia, chiamati ad affrontare un sovraffollamento dovuto alla crescita degli abbandoni che, nonostante le campagne di sensibilizzazione, continuano ad aumentare durante l’estate anche del 30% rispetto agli altri mesi dell’anno.

Per aiutare i pet in attesa di adozione Purina Friskies anche quest’anno risponde al problema con la donazione di 1 milione di pasti ai rifugi ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) di tutta Italia.

Grazie all’iniziativa “Pappa per Tutti”, dal 2014 a oggi, sono stati donati in tutto 5 milioni di pasti agli amici a quattro zampe meno fortunati, ospiti in uno dei tanti ricoveri ENPA – distribuiti in ben 69 province italiane – dove vengono accuditi in attesa di trovare una famiglia adottiva.

Secondo gli ultimi dati diffusi, in Italia sono 89.000 gli animali lasciati sulle autostrade o alle porte dei canili. Un picco destinato a crescere nei mesi più caldi dell’anno, quando arrivano le vacanze estive e i pet diventano improvvisamente un peso per alcune famiglie. Se a questi si aggiungono i più di 90.000 randagi – sui quali non esiste un dato ufficiale a causa delle difficoltà nel monitoraggio – i numeri sono spaventosi.

Purina Friskies, da sempre impegnata su questo fronte, collabora con ENPA per rendere migliore la vita dei pet meno fortunati presso le oltre 220 sezioni locali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Con il programma Felici Insieme, Friskies diffonde infatti una cultura dell’accoglienza e della solidarietà presso le famiglie italiane: la felicità degli amici a quattro zampe è una vera missione da perseguire con azioni concrete, soprattutto quando i numeri disegnano un quadro così preoccupante.