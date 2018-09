Miss Italia 2018, gli scatti senza veli nascosti potrebbero farle perdere la corona

ROMA – Non è passata neanche una settimana dalla sua incoronazione ma Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana, potrebbe dover già dire addio alla corona. Colpa di scatti hot, senza veli, scoperti dal settimanale Oggi.

La Miren, la società che gestisce Miss Italia, in seguito alla pubblicazione di foto di nudo, ha investito la Commissione di Garanzia del concorso della facoltà di decidere. Una questione “scottante” che verrà esaminata entro i prossimi 5 giorni.

Il regolamento del concorso, d’altronde, parla chiaro. Le miss “non essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti”.

Le immagini di Carlotta risalgono al 2015. Carlotta è sul litorale romano per un photoshoot e si copre a malapena.

Non è la prima volta, però che compaiono foto osé di una miss. Nel 2011, Alice Bellotto – così come Raffaella Modugno, e Tiziana Piergianni – venne squalificata per una serie di foto hot realizzate prima della finale. Nel 2014 un altro scandalo coinvolse l’organizzazione calabrese di Miss Italia. Il comitato regionale pare incoraggiasse le ragazze a spogliarsi per foto bollenti.

Insomma, anche Carlotta potrebbe veder svanire il proprio sogno. In questo caso, verrebbe scelta subito la sostituta nelle modalità che verranno annunciate.