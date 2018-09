Mondiale Volley femminile, Italia debutta 3-0 contro la Bulgaria

È iniziato con una vittoria il Campionato Mondiale femminile 2018 di Volley della nazionale italiana che in mattinata ha battuto 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) la Bulgaria.

Convincente la prestazione delle azzurre, nettamente superiori rispetto alle avversarie mai capaci, ad eccezione delle prime fasi del secondo set, di impensierire le ragazze di Davide Mazzanti.

La gara di oggi ha segnato l’esordio in campo in un Mondiale per: Ofelia Malinov, Miriam Sylla, Anna Danesi, Paola Egonu, Beatrice Parrocchiale, Marina Lubian e Carlotta Cambi. Sarah Fahr (oggi a referto come secondo libero) è stata tenuta a riposo a causa di una lombosciatalgia acuta.

Domani Cristina Chirichella e compagne torneranno in campo per affrontare il Canada: ore 6.40 con diretta tv su RaiDue.