Disney a tinte horror: i veri finali delle favole più amate

Le idee prese in prestito dai Grimm per la loro storia vengono da un racconto chiamato “La schiavottella”, scritto da Giambattista Basile nel 1634.

In questa storia, su una bambina grava una maledizione che la porterà a morire al suo settimo anno di vita.

Al compimento di sette anni, un pettine si conficca nel cranio della ragazza, uccidendola apparentemente.

La madre la mette in una “matrioska” di sette bare di cristallo e la nasconde in una camera nel castello.

La donna affida la chiave della stanza al fratello, zio della bambina, dicendogli di non aprire la porta e muore di dolore.

La moglie del fratello si impossessa della chiave, apre la porta e trova una bellissima giovane donna dentro le bare di vetro. Biancaneve non era morta e ha continuato a crescere mentre dormiva.

Pensando che il marito stia mantenendo la ragazza chiusa in camera per avere rapporti con lei, la trascina fuori per i capelli, rimuovendo il pettine e rompendo l’incantesimo.

La donna le taglia la chioma fluente e la frusta a sangue con i suoi stessi capelli.

Fa poi della ragazza la sua schiava, maltrattandola ogni giorno.

La ragazza decide di uccidersi, ma prima di farlo, racconta la sua storia a una bambola.

Suo zio ascolta e la trama si rivela. Caccia quindi la moglie, cura la nipote, e poi la dà in moglie ad un uomo ricco.