GFVip 3 raddoppia: Signorini conferma due dirette settimanali

Non solo il lunedì.

L’appuntamento con il GFVip 3 raddoppia al giovedì, con due dirette settimanali a partire dalla prossima settimana.

Lo conferma Alfonso Signorini nel corso del programma “Casa Signorini”.

Una mossa dovuta, secondo alcune indiscrezioni, al deludente numero di ascolti, decisamente sotto tono rispetto ai dati ottenuti nelle edizioni passate.

Così facendo, dunque, raddoppieranno gli appuntamenti settimanali ma si dimezzerà la durata.

Tuttavia, la scelta del giovedì come giorno per la seconda diretta è piuttosto azzardata.

Il GFVip 3 dovrà scontrarsi con i “colossi” del giovedì, quali “Non dirlo al mio capo 2”, Pechino Express e X Factor.

Nel frattempo, la produzione cerca in tutti i modi di riaccendere l’interesse per il reality.

Dopo l’ingresso momentaneo di Cristiano Malgioglio, un nuovo concorrente entrerà lunedì 22 ottobre come inquilino nella casa più spiata d’Italia.

Il nome è ignoto, ma i bene informati parlano della modella e influencer Taylor Mega, ex fiamma di Flavio Briatore e attualmente paparazzata con il trapper Sfera Ebbasta.