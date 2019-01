Dragon Ball Game – Project Z annunciato con un video trailer

Unisciti a Goku e compagni in una nuova avventura firmata Bandai Namco.

Con un video trailer è stata annunciata l’uscita di Project Z, il nuovo videogioco del franchise di Dragon Ball.

Sviluppato da CyberConnect2, il titolo è previsto nel corso del 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Project Z è pensato per essere un action RPG ambientato nella saga Z, dove vestiremo i panni di Goku per affrontare i combattimenti che hanno reso popolare il manga.

Nel breve trailer viene mostrata la saga dei Saiyan e quella di Frieza (o Freezer, che dir si voglia), ma sicuramente il gioco completerà tutti gli archi narrativi. Quindi aspettiamoci anche il Cell Game e lo scontro con Majin Bu.

Maggiori dettagli saranno resi noti prossimamente.



Ricordiamo che recentemente Bandai Namco ha annunciato l’uscita anche in Europa di Super Dragon Ball Heroes World Mission, il gioco di combattimento con le carte in arrivo il 5 aprile per Nintendo Switch e Pc (via Steam).