Come catturare Palkia, il nuovo boss raid di Pokémon GO

Il leggendario Pokémon di tipo Acqua-Drago, Palkia, è il nuovo boss raid di Pokémon GO.

Sarà possibile catturarlo fino al 28 febbraio, ma l’impresa non sarà semplice.

Grazie alla capacità di deformare lo spazio e competere con Giratina, è un Pokémon da non sottovalutare.

Ecco qualche trucco per catture Palkia.

Come catturare Palkia

Palkia è un Pokémon leggendario di tipo Acqua e Drago.

Ciò significa che si avranno maggiori probabilità di batterlo nei raid utilizzando Pokémon di tipo Drago e Folletto.

Il miglior Pokémon da schierare è sicuramente Rayquaza, ma sono ottimi anche Dragonite, Salamence e Latios.

E’ consigliato utilizzare almeno un attacco speciale come Fuocobomba, Idropompa o Dragobolide.

Una volta completato il Raid, si apre la possibilità di catturare Palkia.

Sebbene il Pokémon Leggendario sarà indebolito, l’impresa resta difficile.

Baccalampon dorata

Per aumentare le possibilità di cattura, è consigliata una buona quantità nello zaino di Baccalampon dorata.

Le Bacche Golden Razz aumenteranno notevolmente le vostre possibilità di catturare un Pokémon.

Master Ball

Le Master Ball sono da usare assolutamente per migliorare le possibilità di cattura di un Pokémon forte, a maggior ragione se si tratta di un leggendario.

Cercate di conservarne il più possibile prima di scontrarvi con loro