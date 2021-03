Ho fatto questo test perché non mi sono fidata dei test di gravidanza…

Buongiorno!!

Oggi il mio medico è assente e non sapevo a chi rivolgermi,spero

possiate aiutarmi a capire meglio.

Ho eseguito un beta HCG plasmatico e il risultato è:

<1.0 mUI/ml. Tra i valori a cui fare riferimento, sul referto dell’esame c’è scritto:

Uomini <1.0 mUI/ml; Donne non gravide : 1-3 mUI/ml

E poi ci sono inseriti invece i valori delle varie settimane per le

donne in gravidanza.

Ho fatto questo test per essere sicura di non essere incinta perché

non mi sono fidata molto dei test di gravidanza, e l’ho fatto a due

mesi dal presunto rapporto a rischio(non ho più rapporti da allora).

È normale che il mio valore rientri tra quelli di riferimento degli

uomini? Sono un po’ perplessa.

Posso stare tranquilla ed essere sicura al 100% di non essere incinta?

Vi ringrazio!

Anonima

Cara Anonima,

per esserci una gravidanza in corso, a 2 mesi dal rapporto non protetto, i valori Beta hCG dovrebbero essere molto elevati, superiori a (4.000 mUI/ml); infatti durante i primi 3 mesi di gravidanza questi crescono in modo esponenziale. Un valore inferiore a 1.0 mUI/ml dovrebbe escludere la possibilità di una gravidanza.

La beta HCG sono uno dei più importanti ormoni prodotti nel primo periodo di gravidanza, ed è la presenza di questo ormone a determinare la positività del test. Se effettuate con prelievo sanguigno, il test può essere eseguito già 8 giorni dopo la data del presunto concepimento.

Come mai hai sentito il bisogno di fare questo esame così specifico, dopo i due test di gravidanza? La mestruazione è comparsa dopo il rapporto? Anche i test di gravidanza ormai hanno un elevato livello di affidabilità, per cui non dovrebbero esserci rischi.

Per il futuro potresti valutare un metodo contraccettivo tra quelli esistenti in commercio (come anello vaginale, spirale, pillola, profilattico) che possa garantirti una serenità personale nel vivere la vita sessuale.

Per questo potresti consultare il tuo ginecologo di fiducia per scegliere quello più adatto a te.

Un caro saluto!