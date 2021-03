Maialino e cane amici inseparabili: la storia di Luna e Cloud

Lei è una principessa suina, lui un dolcissimo cagnolone. A unirli, una grande amicizia. Luna e Cloud, rispettivamente maialino Juliana e golden retriever, sono davvero inseparabili.

Questa simpatica famiglia mista vive ad Atlanta, in Georgia (USA) insieme alla mamma umana, Stacey Becker.

Luna è l’ultima arrivata nella casa. E’ stata presa quando aveva 6 mesi, mentre il suo amico Cloud di anni ne aveva già 4: è stato subito amore a prima vista.

Oggi fanno tutto insieme: mangiare, giocare in cortile o andare a spasso! E si prendono anche cura l’una dell’altro. Ad esempio, Luna non ama il freddo, quindi adora accoccolarsi vicino a Cloud. E nonostante il cagnolone non sopporti il caldo, si accuccia accanto al fuoco o si sdraia al sole con la sua amica maialina solo per starle vicino.

I due amici condividono anche una pagina Instagram seguita da quasi 30mila follower.