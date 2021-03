Cane fifone viene “bullizzato” da un gattino: il video è virale

Odino di nome ma non di fatto. Questo cagnolone fifone si chiama come il dio della guerra della mitologia norrena, ma non ne ha sicuramente ereditato il carattere.

In un video diventato virale, il cane è stato vittima di “bullismo” da parte di un gattino di nome Supe, che ha deciso di appropriarsi della sua cuccia.

Per paura di affrontarlo, il cane di oltre 30 kg ha preferito dargliela vinta e rannicchiarsi nel minuscolo lettino del felino, guardando la sua mamma umana in cerca di aiuto.

Cane meticcio, nato dall’incrocio con un Pitbull, Odin ha 3 anni e mezzo e proviene da un canile. Di indole timida e dolce, è diventato una star del web dopo che la sua mamma umana ha pubblicato il video della sua disfatta su TikTok.