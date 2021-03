Su Reddit è pinguino “kiwi” mania

C’è uno strano animale che ha attirato l’attenzione degli utenti di Reddit. Un buffo e peloso pinnipede marrone è stato protagonista di divertentissimi commenti, primo tra tutti la sua somiglianza ad un kiwi gigante.

Ma che animale è?

La simpatica creatura è semplicemente un pulcino di pinguino reale.

I pulcini di pinguino reale

Sebbene siamo abituati a vederli in “smoking”, i pinguini reali quando sono ancora pulcini hanno folte piume lanose di colore marrone, che perdono dopo circa un anno.

Nel frattempo, infatti, sviluppano uno strato di grasso che li proteggerà dalle fredde temperature invernali.

Quando compiono circa 40 giorni, lasciano le cure della famiglia e si riuniscono in una sorta di “asili nido” insieme ai loro coetanei, dove trovano calore e protezione. I genitori di tanto in tanto tornano per nutrirli.