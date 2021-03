Ti piacciono ancora i giochi da tavolo? Ecco quelli più in voga

Il 2020 è stato l’anno della riscossa dei giochi da tavolo. Concorrenti “unplugged” di videogame e serie tv, i cosiddetti board games hanno trovato nuova vita come reazione alle troppe ore passate online tra smart working, social e didattica a distanza.

Una serie di analisi sul target dei giochi da tavolo realizzata da Asmodee Italia conferma che la stragrande maggioranza degli acquirenti oggi sono di età compresa tra 25 e 39 anni, ovvero la generazione dei millennials (i nati tra il 1981 e il 1996).

Oltre agli scacchi, riscoperti grazie al successo planetario della serie tv Netflix “La Regina degli Scacchi”, sono 4 i giochi da tavolo più gettonati dai millennials italiani: Dixit, Ticket to Ride, Dobble ed Exploding Kittens.

Velocità e semplicità sono gli ingredienti fondamentali dei gusti delle giovani generazioni, in cerca di partite leggere e divertenti.

Ecco i 4 giochi più amati dai millennials

Dixit

Nato all’inizio degli anni Duemila per opera di uno psichiatra infantile, Jean-Louis Roubira, che lo ha inventato come strumento di terapia, diventa un successo globale a partire dal 2008 grazie anche al lavoro dell’illustratrice Marie Cardouat, che per prima concepisce la grafica onirica delle 84 carte su cui si basa.

Ogni giocatore, una volta pescata la sua, deve inventare una frase, un racconto, una fiaba, può citare una canzone o il titolo di un film. La difficoltà sta nel trovare il giusto equilibrio fra dire troppo e troppo poco.

La grafica surrealista delle carte, l’ammiccamento ad Alice nel Paese delle Meraviglie, sono pensati proprio per favorire incursioni nel mondo del sogno e della fantasia. È un gioco che si sviluppa parlando, costruendo un discorso, non necessariamente logico, e quanto più si osa tanto più Dixit diventa divertente.

Ticket to Ride

Pensato e progettato da Alan R. Moon, Ticket to Ride viene pubblicato nel 2004 dall’editore Days of Wonder e raggiunge subito un grandissimo successo, vincendo numerosi premi.

È un’avventura in giro per il mondo sulle ali di una vecchia ferrovia che porta i giocatori a scoprire le più famose città del Nord America o dell’Europa, a seconda della versione che si predilige. Grazie al suo enorme successo, infatti, nel corso degli anni ne sono state realizzate numerose espansioni e versioni.

I giocatori accumulano le carte di vari tipi di treni per riuscire a prendere il controllo delle linee ferroviarie che collegano le città di tutto il tabellone. Più sono lunghe le linee, più punti guadagneranno. Strategia e tensione diventano quindi ingredienti fondamentali. Ticket to Ride è un gioco veloce, semplice, coinvolgente e adatto a tutta la famiglia.

Exploding Kittens

Exploding Kittens è stato il protagonista di una delle campagne di crowdfunding su Kickstarter di maggior successo di sempre in fatto di giochi. Grazie alla visione di Matthew Inman, vignettista statunitense e di due game designer professionisti, Etan Lee e Shane Small, il gioco prende vita nel 2015 raccogliendo oltre 8 milioni di dollari.

La surreale versione felina della roulette russa diventa in poco tempo uno dei giochi di carte più apprezzati e divertenti di sempre. I giocatori, infatti, dovranno stare attenti alle carte che li porteranno a esplodere e quindi a uscire dal gioco. A meno che non si abbia una carta Disinnesgatto, che può quindi disinnescare la carta Exploding Kitten esattamente come farebbero i puntatori laser, i grattini sulla pancia o i sandwich di erba gatta per i gatti in carne e ossa.

Dobble

Costantemente ai vertici delle classifiche di vendita su Amazon, Dobble è un gioco che non richiede lunghi preparativi, dal ritmo divertente, stimolante e adatto a trascorrere serate con gli amici o in famiglia. Le sue regole sono semplicissime e il suo packaging comodo e compatto rende possibile portarlo ovunque con sé.

55 carte, 6 diverse modalità di gioco possibili e 8 simboli, ma attenzione: tra due carte qualunque esiste sempre uno e un solo simbolo in comune. Chi troverà quel simbolo si guadagnerà la carta. Basato sulla rapidità e il divertimento, Dobble, grazie anche alle sue nuove versioni, è il gioco di carte che più di tutti scardina l’idea tradizionale dei giochi di carte come briscola o scopa.