Speravo de mori’ prima, Luca Ribuoli e Stefano Bises raccontano il mito di Totti

SPERAVO DE MORI’ PRIMA, LE ANTICIPAZIONI

Sinossi episodio 1: Marco, giovane inquilino di Rebibbia, nonostante il fine pena si rifiuta di lasciare il carcere: di lì a dieci giorni passerà in visita il Capitano. Un Capitano non così certo del suo futuro calcistico, ora che l’infortunio durante Roma-Carpi e il subentro di Spalletti al posto di Garcia gli fanno capire che non è più così “pupone”. Mamma Fiorella è preoccupata come Ilary, sebbene quest’ultima non lo dia a vedere.

Sinossi episodio 2: Totti, lasciato sempre più spesso in panchina dal Mister, si sente come un leone in gabbia. Mentre suo figlio Cristian lo incita a reagire, mamma Fiorella non si trattiene dal dire la sua agli ascoltatori radiofonici pro Spalletti. Il Capitano, non convocato per Roma-Palermo, viene comunque trascinato da sua moglie in tribuna, dove i tifosi lo investono con urla di gioia. A Spalletti, invece, riservano solo fischi.

SPERAVO DE MORI’ PRIMA, IL CAST

Oltre a Pietro Castellitto (che ha debuttato alla regia con ‘I predatori’, il miglior esordio del 2020) nei panni di Francesco Totti, nel cast Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, sua moglie; Gianmarco Tognazzi in quelli di Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera; Monica Guerritore in quelli della madre del ‘Pupone’, Fiorella; Giorgio Colangeli, invece, in quelli del padre; Primo Reggiani in quelli di Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano; Alessandro Bardani in quelli di Angelo Marrozzini, cugino del Capitano; Gabriel Montesi e Marco Rossetti in quelli rispettivamente di Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Massimo De Santis in quelli di Vito Scala; Eugenia Costantini e Federico Tocci in quelli dei genitori di Totti da giovani.

