the_date('c');?>

Ieri sera abbiamo avuto il nostro primo rapporto completo…

Cari dottori,

io e il mio ragazzo ieri sera abbiamo avuto il nostro primo rapporto completo, da quando prendo la pillola…dall’ansia abbiamo aspettato che cominciassi il secondo blister…posso stare sicura?!

Mati, 18 anni

Cara Mati,

l’efficacia contraccettiva della pillola, se assunta correttamente, è pari al 99%; ciò vuol dire che se sei stata regolare negli orari, non hai mai dimenticato di assumerla e non ci sono stati episodi di vomito e/o diarrea nelle 3-4 ore successive puoi stare assolutamente tranquilla. Avendo avuto il vostro primo rapporto completo dopo il primo mese di copertura puoi essere certa di non correre alcun rischio.

Se senti di avere ancora qualche dubbio su come agisce la pillola anticoncezionale, sarebbe tanto importante che tu possa parlarne con il tuo medico di fiducia che potrà chiarirti ogni perplessità, permettendoti di vivere una sessualità libera da paure e timori.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto.

Un caro saluto!

L’equipe degli esperti