Cosa succede lontano da noi: in Libano niente scuola da ottobre 2019

DAL COVID ALLA CATASTROFE EDUCATIVA

La crisi sociale ed economica in Libano si sta trasformando in una catastrofe educativa, con i bambini vulnerabili che corrono il rischio reale di non tornare più a scuola. Dall’inizio della pandemia, più di 1,2 milioni di minori nel Paese non ha frequentato lezioni. Nell’ultimo anno di COVID-19, i bambini libanesi hanno ricevuto un massimo stimato di 11 settimane di istruzione, numero che è ancora inferiore per i bambini siriani. Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per difendere i bambini a rischio e garantire loro un futuro, nel nuovo rapporto: “Lebanon Education in Crisis: Raising the Alarm”. Il rapporto mostra che, anche prima della pandemia, la disuguaglianza legata alla crisi economica nel Paese ha portato a un divario nell’accesso a un apprendimento di qualità tra i bambini più poveri del Libano.

Il 55% delle famiglie libanesi vive attualmente in povertà, con tassi ancora più elevati tra i rifugiati palestinesi (70%) e siriani (90%). La povertà è un forte ostacolo all’accesso dei bambini all’istruzione, poiché molte famiglie non possono permettersi materiali e strumenti per l’apprendimento o devono fare affidamento sui minori per ottenere un reddito.

Molti bambini in Libano non vanno a scuola dall’ottobre 2019, quando le proteste e i disordini civili hanno colpito molte parti del Paese. Lo stesso anno, diversi scioperi degli insegnanti per ritardi nei pagamenti degli stipendi, hanno provocato altre interruzioni nell’apprendimento.

LA STORIA DI ADAM

Per accedere alle lezioni online, l’undicenne Adam si affida a uno smartphone che condivide con le sue due sorelle o si reca a casa del vicino per utilizzare la sua connessione Internet.

“Quando ci inviano le lezioni, non le capisco molto bene. Sarebbe meglio tornare a scuola, ma ho anche paura di tornare, perché cosa succederebbe se uno dei miei amici venisse infettato dal COVID-19? Ci infetterebbe tutti?”.

LA STORIA DI HALA

La piccola Hala di quattro anni frequenta un centro di educazione prescolare comunitario, gestito da Save the Children nel Nord del Libano, non parla bene come dovrebbe fare una bambina della sua età. La madre ha detto: “Se non fosse stato per i miei continui colloqui con Hala sulla scuola l’anno scorso, non sono sicura che avrebbe capito la situazione. Con i blocchi e il contesto economico attuale, Hala non esce quasi mai di casa e questo non fa bene al suo benessere mentale e ai suoi progressi in logopedia. Senza scuole in cui interagire con i bambini della sua età e privata della possibilità di uscire per andare anche in un parco, ero molto preoccupata per lei. Anche se ci sono blocchi, il centro continua a fornire lezioni e attività di istruzione online, il che mi ha davvero incoraggiato a iscrivere mia figlia”.

Purtroppo, a causa della crisi economica in corso l’apprendimento a distanza è fuori dalla portata di un numero sempre maggiore di bambini. La madre di Hala ha detto che Internet sta diventando sempre più costoso per loro, poiché suo marito non riesce a trovare un lavoro regolare. Gli strumenti necessari per l’e-learning a distanza come laptop e tavoli sono diventati inaccessibili con la svalutazione della moneta locale.