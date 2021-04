VIDEO| Acrobazie e climate change: il parkour a Parigi spegne le luci degli Champs-Èlysée

A Parigi qualcosa si spegne. Sono le luci degli Champs-Élysées, offuscate dagli acrobati di parkour. Un atto di vandalismo? Tutt’altro, si tratta di un’iniziativa a carattere ambientalista. È il ‘Lights off ‘, la campagna internazionale contro l’inquinamento da luci nel Pianeta.

COS’È IL PARKOUR?

Il parkour è una disciplina sportiva nata in Francia partire dalla metà degli anni ‘80. I primi termini utilizzati per descrivere questa forma di allenamento furono “arte dello spostamento’ (art du déplacement) e «percorso» (parcours). I praticanti del parkour sono chiamati tracciatori (traceurs), o tracciatrici (traceuses) al femminile. (Wikipedia)

IL ‘LIGHT OFF’ A PARIGI DESCRITTO DAL THE GUARDIAN

(Articolo tradotto, qui l’originale)

Gli Champs-Élysées possono essere vuoti, con un rigoroso coprifuoco pandemico in atto in tutta la Francia, ma i negozi hanno comunque lasciato i loro cartelli. E così alcuni mesi fa un collettivo di parkour ha deciso di prendere in mano la situazione. Con i membri che usano le loro capacità ginniche per arrampicarsi su muri e impalcature per spegnere le insegne luminose, il collettivo On The Spot con sede a Parigi è solo uno dei numerosi collettivi di parkour in Francia che cercano di aumentare la consapevolezza sull’inquinamento luminoso e il consumo di energia.

“Spegnere le luci è un messaggio simbolico sugli sforzi fondamentali che le aziende dovrebbero compiere”, ha detto Kevin Ha, un 28enne che sta completando il suo dottorato in oceanografia e leader di On the Spot. “Ovviamente non possiamo spegnere tutte le luci a Parigi, ma speriamo di dimostrare come anche le piccole azioni possono fare la differenza”.

Ha sottolinea, tuttavia, che le persone non dovrebbero tentare di arrampicarsi su edifici o muri se non adeguatamente addestrate, dicendo: “Non provateci a casa, ragazzi”.

Nonostante il fatto che siano spesso fuori dopo il coprifuoco, gli agenti di polizia che pattugliano il viale raramente li infastidiscono, dicono i corridori del parkour, e invece il più delle volte agiscono come un pubblico. Non volendo che nessuno si senta insicuro, si assicurano di evitare di spegnere i segnali nelle aree del viale non illuminate da lampioni pubblici e di evitare di danneggiare le vetrine dei negozi.

Nessuna della mezza dozzina di società, comprese Sephora e Dyson, le cui segnaletiche sono state spente da On the Spot, ha risposto a una richiesta di commento.

On the Spot è stato ispirato dal collettivo di parkour Wizzy Gang con sede a Rennes, nel nord-ovest della Francia. Wizzy Gang ha avuto l’idea dopo aver visto un video in cui il popolare YouTuber Partager C’est Sympa.