Le droghe aiutano a concentrarsi? Tutto sul fenomeno delle smart drugs

LE SOSTANZE CHE STIMOLANO L’ATTIVITÀ CELEBRALE

Le sostanze che stimolano l’attività cerebrale si chiamano nootropi, si trovano naturalmente in alcuni alimenti e vengono anche prodotte in laboratorio e inserite in alcuni farmaci per la cura di malattie degenerative come l’Alzheimer e il Parkinson o per trattare i deficit di attenzione. Sempre più spesso queste sostanze si trovano anche in alcune cosiddette ‘smart drugs’, molto diffuse tra i giovani, soprattutto nei periodi degli esami. In uno studio, condotto tra il 2015 e il 2017 su un campione di circa 100mila persone di 15 nazioni di tutto il mondo, pubblicato nel 2018, è emerso che il 14% del campione aveva utilizzato droghe stimolanti nell’ultimo anno. Una percentuale che sale al 30% negli Stati Uniti. È in Europa, tuttavia, che si è registrato il maggior incremento di utilizzo di queste sostanze per migliorare le perfomance cerebrali. Così in Francia si è passati dal 3% del 2015 al 16% del 2017, mentre in Gran Bretagna, nello stesso periodo, le percentuali sono passate dal 5% al 23%. Trattandosi spesso di medicinali che vengono utilizzati impropriamente da persone sane, sottolineano gli autori dello studio, questi risultati sollevano questioni anche di tipo etico e sanitario.

‘CONOSCERE PER PREVENIRE’ DI DIREGIOVANI

Per migliorare le conoscenze dei ragazzi in tema di sostanze stupefacenti e dipendenze e fornire loro un’informazione corretta, Diregiovani.it ha aperto sul proprio sito uno spazio dedicato a questi argomenti chiamato ‘Conoscere per prevenire’. Navigando in questo spazio è possibile anche accedere a una serie di questionari, dedicati non solo ai ragazzi ma anche a genitori e insegnanti, proposti con l’obiettivo di scoprire quanto siano approfondite e corrette le informazioni che circolano tra i giovani e quali sono le loro aspettative ed esigenze. I questionari disponibili sono tre: ‘Resta In-dipendente’, ‘Vivi In-dipendente’ e ‘Pensa In-dipendente’.

Tutte le notizie sono disponibili qui: Conoscere per Prevenire