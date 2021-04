Il tenero abbraccio del mini cavallo è la cosa più dolce che vedrai oggi – VIDEO

ROMA – È un video di una dolcezza infinita quello che immortala il tenero abbraccio tra un mini cavallo e la sua mamma umana.

Il piccolo equino si chiama Ariel ed è un Miniature Horse, razza caratterizzata dalle dimensioni piccolissime.

Questi cavallini sono generalmente amichevoli e spesso sono tenuti come animali domestici di famiglia.

Tra le razze più famose di cavalli in miniatura c’è il Falabella.

Nonostante le dimensioni ridotte, non sono considerati pony ma cavalli a tutti gli effetti.