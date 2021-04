Addio al principe Filippo, il suo ritratto nella serie The Crown

Andiamo con ordine. Filippo Mountbatten, principe Filippo di Grecia e Danimarca, è nato il 10 giugno 1921. Nel 1947, invece, è entrato a far parte della famiglia reale del Regno Unito. Il 20 novembre di quell’anno Filippo ed Elisabetta II – figlia di Giorgio VI ed erede al trono inglese – sono convolati a nozze alle 9.30 del mattino all’abbazia di Westminster. Lui, 26 anni, capelli biondi impeccabili, riga marcata, alta uniforme della Marina britannica indossata con irresistibile fascino. Lei, 21 anni, un abito di seta impreziosito da perle, cristalli e uno strascico di quattro metri. Da questa unione sono nati: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Il principe, però, non ha sposato solo “Lizbeth” ma anche la Corona, la sua ‘ingombrante’ figura, come si vede nella serie anche la sua anaffettività e gli altri Reami del Commonwealth. Così come abbiamo visto nelle quattro stagioni di The Crown.

Il vero duca di Edimburgo e quello ‘disegnato’ nella serie sono davvero così uguali? Prima di tutto entrambi gli attori, Smith e Menzies, ci hanno regalato due interpretazioni straordinarie del principe Filippo e, soprattutto, ci hanno fornito un quadro completo su ciò che significa essere soltanto “il marito di Queen Elizabeth II“.

Al di là delle polemiche sulla veridicità della serie e sul ruolo di Filippo nella tragedia che ha colpito Lady Diana, in fondo il duca come ci mostra la serie è riuscito a ritagliarsi un suo posticino in una realtà targata ‘regina Elisabetta (e il resto scompare)’, per citare un’altra regina…quella del twerking. Ha coordinato molti barbecue estivi, ha moderato conversazioni brillanti in molte cene ufficiali, è stato un ottimo accompagnatore negli eventi ufficiali della regina ed è stato un marito innamoratissimo della sua Lilibeth…ma non proprio fedele. Nella seconda stagione di The Crown vediamo come il creatore della serie Peter Morgan alluda, dopo varie letture di biografie scandalistiche dei reali, a ripetuti tradimenti di Filippo che, come mostra chiaramente Netflix è sempre stato un coniuge al tempo stesso ‘pazzo’ di sua moglie e insofferente alla subordinazione femminile.