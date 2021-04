Problemi su Marte, posticipato il primo volo di Ingenuity

Sulla base dei nuovi dati inviati da Ingenuity, è stato posticipato a non prima del 14 aprile il primo volo sperimentale dell’elicottero su Marte, inizialmente programmato per la notte scorsa. Lo ha comunicato la NASA, spiegando che il problema si è presentato durante un test di rotazione ad alta velocità dei rotori avvenuto lo scorso venerdì. Un errore, dichiara la NASA, che si è verificato quando il computer di volo ha compiuto il tentativo di transizione dalla modalità “Pre-Flight” alla modalità “Flight”. Ingenuity è sano e salvo, ma il team dell’elicottero sta esaminando la sua telemetria per diagnosticare e comprendere il problema.