Cane fifone vede Darth Vader in tv: la reazione è tutta da ridere! – VIDEO

Darth Vader mette paura a tutti, anche ai cani.

Un golden retriever è protagonista di un video esilarante che sta facendo il giro del web.

Il cane fifone di nome Ellie stava accoccolato sul divano di casa guardando in tv Star Wars per la prima volta, quando è apparso sullo schermo il personaggio più iconico dell’intera saga: Darth Vader.

La statura imponente del villain, unita al suo respiro inquietante e il crescendo del commento musicale ha fatto sì che il cane prima si mettesse sull’attenti per poi nascondersi dietro al divano visibilmente spaventato.

Il video, condiviso inizialmente su TikTok da @rustymetalcreation, è diventato virale anche su Twitter ed è stato anche commentato da Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker nella saga.



Smart dog. I only wish I’d thought of hiding behind the couch when I first met him. https://t.co/oi7XtNy8lA

— Mark Hamill (@HamillHimself) April 8, 2021