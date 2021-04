DiReMiFaSol, la vita da “Zingara” di Ellynora. L’intervista all’ex Amici

ROMA – Eleonora Sorrentino Paravia, in arte Ellynora. E che arte. Giovanissima ma con già un mucchio di esperienze alle spalle. Una vita da “Zingara” proprio come il titolo di un suo fortunatissimo singolo.

Vive tra Roma e Milano, nasce a Napoli, si è formata tra Los Angeles e New York. Un pop ricercato e dalle tinte internazionali che sorprende per la sua vocalità insieme intensa e dirompente: nella video-intervista appare convinta e convincente e si concede anche ad un assaggio di Gigi D’Alessio. Artista completa e dal futuro assicurato, è lei la protagonista assoluta (anche in mezzo ai fiori) della nuova puntata di DiReMiFaSol.