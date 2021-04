Eduardo Scarpetta protagonista della serie Le Fate Ignoranti

Ad affiancare la coppia Capotondi-Scarpetta ci saranno Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz, Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano. Completano il cast Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot, Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi.

“Nella pellicola ho raccontato di una donna che scopre il tradimento del marito con un uomo. Vent’anni fa ha destato stupore vedere questo, oggi non farebbe questo effetto. Nella serie, infatti, punto sul tradimento di un mondo“, ha raccontato Ozpetek, qualche mese fa, in occasione evento di presentazione di ‘Star’. “Gli episodi fanno vedere un altro tradimento: quando pensi di conoscere la persona che ti sta vicino ma alla fine scopri che è fatta in un altro modo. Il protagonista maschile- ha continuato il regista turco- della storia impara tutto dalla moglie perché lui non è esperto di opera, di libri o di poesia. Quello che assorbe lo ‘vende’ ai suoi amici (spacciando il suo sapere per ‘farine del suo sacco’, ndr). A lei ‘prenderà un colpo’ non per la scoperta della sessualità del marito ma per le sue azioni”. Ozpetek ha poi concluso: “Sto lavorando giorno e notte su questa serie in otto episodi. Ci saranno delle sorprese. Posso dire che un episodio sarà girato a Istanbul e che ci sarà molta italianità. Voglio sorprendere il pubblico che ha già visto il film. Questa serie, infatti, è anche un’occasione di rinnovamento per me e per il mio lavoro”.