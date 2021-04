The Falcon and The Winter Soldier, l’eredità dello scudo di Capitan America nel nuovo video

ROMA – The Falcon and The Winter Soldier, la seconda serie Marvel Studios in onda in esclusiva su Disney+, si muove su due livelli. Il primo è la ricostruzione del Marvel Cinematic Universe. Il secondo, invece, la ricostruzione della propria identità dopo che il “Blip”, l’inquietante schiocco di dita di Thanos, che ha cancellato parte dell’umanità. Senso di smarrimento, rabbia, disturbi post-traumatici e paura. Sam alias The Falcon (Anthony Mackie) e Bucky alias The Winter Soldier (Sebastian Stan) qui devono fare i conti con un mondo che ha bisogno di nuovi supereroi ai quali aggrapparsi per continuare ancora a sognare e a sperare in un posto che sia migliore per tutti.

“Abbiamo bisogno di nuovi eroi , che siano in sintonia con i tempi che viviamo. I simboli non sono nulla senza gli uomini e le donne che gli diano un significato“, ha detto Anthony Mackie.



Sam Wilson, come si vede nel primo episodio, non si sente all’altezza dell’eredità lasciatagli da Capitan America/Steve Rogers, che ha affidato a Falcon il suo scudo alla fine di Avengers: Endgame. Qui non vale la celebre frase “da grandi poteri derivano grandi responsabilità“. Falcon non si sente di appartenere a quello scudo. Per essere Capitan America non basta cambiare nome e tuta da supereroe.

A proposito dell’eredità lasciata da Capitan America, Marvel ha rilasciato un nuovo contenuto video della serie in sei episodi – diretta da Kari Skogland, con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore – sull’argomento Le immagini svelano la complessa eredità dello scudo e mostra ciò che accadrà a Sam Wilson, Bucky Barnes, John Walker e i Flag Smashers. Oltre a Mackie e Stan, tra i protagonisti ci sono Wyatt Russell, Emily VanCamp, Daniel Brühl ed Erin Kellyman. Completano il cast Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Clé Bennett, Desmond Chiam, Florence Kasumba, Olli Haaskivi, Imelda Corcoran e Noah Mills.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER, RILASCIATA UNA NUOVA CLIP

I primi 4 episodi di The Falcon and The Winter Soldier sono ora disponibili in streaming su Disney+. Il quinto debutterà sulla piattaforma il 16 aprile e l’ultimo il 23.

ABBIAMO INCONTRATO SU ZOOM ERIN KELLYMAN, GUARDA LA VIDEOINTERVISTA